Дачникам назвали сроки посева семян томатов

Конец марта — самое подходящее время для посева семян томатов в средней полосе России. В этом случае рассада успеет укрепиться перед высадкой в грунт, об этом сообщил в разговоре с aif.ru доктор сельскохозяйственных наук Александр Арефьев.
— Давайте попробуем исходить из даты высадки рассады в открытый грунт, назначенного на 1 июня. Отнимаем от нее 65 дней, и получается, что оптимальным временем посева семян является 25 или 26 марта, — пояснил эксперт.
Агроном отметил, что если семена высеять позже положенного срока, то рассада к моменту её высадки в открытый грунт не успеет окрепнуть и с большой вероятностью погибнет.
Как заметил 360.ru, многие начинающие садоводы допускают критическую ошибку, используя для посадки обычную землю из огорода. Такой грунт зачастую состоит из глинисто-дернового слоя, который слишком тяжелый для нормального развития молодых растений. В.
Ранее «Москва 24» отметила, что лучшее время для посева семян на рассаду овощных культур приходится на начало марта. Рассаде требуется время, чтобы успеть созреть к маю для высадки на даче в средней полосе.