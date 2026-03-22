Трихолог Гончарова: перхоть может стать причиной фурункулов и облысения

Перхоть — не только косметологическая проблема, но и симптом, который может указывать на нарушения в работе организма. Более того, перхоть сама по себе способна провоцировать дополнительные проблемы, об этом сообщила «Газете.Ru» трихолог Татьяна Гончарова.
— Самая частая жалоба при длительной перхоти — зуд, он заставляет человека чаще чесать голову. Кожа травмируется, появляются микроповреждения, через которые легче проникают бактерии. Дальше воспаление может усилиться, появляются гнойнички и фурункулы, — пояснила специалист.
Медик уточнила, что повреждение кожи также провоцирует появление корочек. Они мешают доступу кислорода и питательных веществ к луковицам волос, что может со временем привести к выпадению волос и облысению.
Телеканала «Царьград» отметил, что красота волос и их ухоженный вид могут быть испорчены появлением перхоти. Сама по себе она не заразна, но доставляет немало хлопот обладателям. В основном перхоть появляется из-за избыточного роста грибковой флоры на поверхности кожи головы.
Ранее Life.ru рассказал, что зачастую перхоть — это симптом различных заболеваний. Возможными причинами могут быть: патологии ЖКТ; дефицит витаминов и микроэлементов; патологии эндокринной системы; грибок или себорейный дерматит.