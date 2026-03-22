Стало известно, как справиться с бессонницей без лекарств

Терапевт Козырев призвал спать в темноте и прохладе для улучшения сна.

Источник: Комсомольская правда

Ускорить засыпание и улучшить качество сна помогут простые правила: это отказ от гаджетов, темнота и прохлада в спальне. Об этом заявил «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Сергей Козырев.

— В список главных условий для качественного сна входят не только тишина и полная темнота, но и подходящая температура воздуха. Оптимальное значение составляет от 20 до 21 градуса — такая температура не провоцирует потоотделение и не побуждает организм расходовать ресурсы на обогрев тела, — пояснил медик.

Врач также посоветовал принимать перед сном теплый душ, а также ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день.

Кстати, самым здоровым вариантом считается сон на спине, когда позвоночник находится в нейтральном положении, а давление на шею и спину минимально, передает RT. Для этого рекомендуется подушка средней высоты, чтобы голова не запрокидывалась назад, но и не наклонялась вперёд.