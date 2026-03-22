Стало известно, как справиться с бессонницей без лекарств

— В список главных условий для качественного сна входят не только тишина и полная темнота, но и подходящая температура воздуха. Оптимальное значение составляет от 20 до 21 градуса — такая температура не провоцирует потоотделение и не побуждает организм расходовать ресурсы на обогрев тела, — пояснил медик.