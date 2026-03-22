Лукашенко рассказал, что писал стихи и копировал Есенина

Белорусский лидер Александр Лукашенко когда-то писал стихи и копировал поэта Сергея Есенина. Об этом президент рассказал на встрече с главой Рязанской области Павлом Малковым.

Беседа между лидером государства и губернатором состоялась 16 марта. Телеканал «Беларусь 1» выложил кадры со встречи.

Малков подарил Лукашенко издание стихов Есенина — уроженца Рязанской губернии, которому в 2025 году исполнилось 130 лет.

— Когда-то я его копировал. Я стихи когда-то писал, — высказался белорусский президент.

Глава страны добавил, что книгу сделали отлично и теперь она будет храниться в музее Дворца Независимости.

До этого Лукашенко сообщил, что страна готовится к «большому договору» с США, который затрагивает не только вопрос освобождения заключенных.

Кроме того, белорусский лидер на встрече с делегацией США заявил, что Вашингтон на Ближнем Востоке воюет против друзей Минска.

2 марта Лукашенко также выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи в ходе операции США и Израиля.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше