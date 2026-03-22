Нижний Новгород обошел Париж и Нью-Йорк в рейтинге качества жизни

Нижний Новгород занял 190-ю строчку среди 304 городов мира в глобальном рейтинге качества жизни. Об этом сообщается в обновленных данных аналитического портала Numbeo на март 2026 года. Составители списка оценивали мегаполисы по восьми ключевым критериям: покупательная способность населения, экологическая обстановка, безопасность, уровень здравоохранения, климат, стоимость жилья, общие расходы на жизнь и дорожные заторы.
По сумме этих показателей Нижний Новгород опередил такие мировые столицы, как Париж, Рим, Нью-Йорк и Лондон. Также город продемонстрировал более высокие результаты по сравнению с Москвой, Санкт-Петербургом и Минском. При этом столица Приволжья уступила в рейтинге Берлину, Праге, Риге и российскому Калининграду.
Эксперты отмечают положительную динамику: с осени прошлого года индекс качества жизни в городе вырос с 147,93 до 149,27 балла. Тем не менее, показатель пока не достиг уровня весны 2025 года, когда он составлял более 152 баллов.
