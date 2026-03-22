Фарм-клуб «Торпедо» проиграл на старте ⅛ финала Всероссийской хоккейной лиги

Нижегородцы меряются силами с командой из Магнитогорска.

На своей площадке «Магнитка» превзошла «Торпедо-Горький» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Магнитогорцы открыли счёт уже через 45 секунд после начала встречи. На 23-й минуте их преимущество удвоилось, а на 50-й — утроилось. Единственное, что удалось горьковчанам, — сократить разницу за 2.48 до конца основного времени. Забил Денис Орлович-Грудков, наши хоккеисты атаковали в формате 6 на 5. Матч посетили лишь 336 зрителей.

Соотношение бросков в створ — 43:27, перевес торпедовцев. Их ворота защищал Дмитрий Дагестанский.

Второй матч состоится в уральском городе 24 марта, начало — в 11:00. 27 и 29 марта команды сразятся в Нижнем Новгороде, начало — в 18:30 и 13:00. Серия продлится до четырёх побед.

