От ожогов до акне: раскрыта опасность пилингов с маркетплейсов

Использовать химические пилинги следует под контролем специалистов, также важно выбирать проверенный продукт с понятным составом. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru дерматолог Ирина Троицкая.
— Неправильное нанесение, превышение времени или повторное использование слишком агрессивных составов могут вызвать химический ожог и развитие гиперпигментации, формирование рубцов и обострение акне или розацеа, — подчеркнула эксперт.
Дерматолог пояснила, что пилинги, которые продуются на маркетплейсах, часто не зарегистрированы в России и не прошли должного контроля качества, а также не имеют точного состава и четких правил использования.
«Москва 24» рассказала о популярных косметологических процедурах, которые могут нанести серьезный вред здоровью. Среди них нитевой лифтинг, инъекции «бьюти-коктейлей», химический пилинг, так называемые уколы стройности, а также новый тренд Barbie Botox.
Энзимный пилинг — популярный метод очищения кожи, который ценится за мягкое воздействие. Однако, несмотря на его деликатность, процедура подходит не всем и может быть опасной при определенных условиях, предупредил 360.ru.