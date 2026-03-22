От ожогов до акне: раскрыта опасность пилингов с маркетплейсов

Пилинги, которые продуются на маркетплейсах, часто не зарегистрированы в России.

Источник: Комсомольская правда

Использовать химические пилинги следует под контролем специалистов, также важно выбирать проверенный продукт с понятным составом. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru дерматолог Ирина Троицкая.

— Неправильное нанесение, превышение времени или повторное использование слишком агрессивных составов могут вызвать химический ожог и развитие гиперпигментации, формирование рубцов и обострение акне или розацеа, — подчеркнула эксперт.

Дерматолог пояснила, что пилинги, которые продуются на маркетплейсах, часто не зарегистрированы в России и не прошли должного контроля качества, а также не имеют точного состава и четких правил использования.

«Москва 24» рассказала о популярных косметологических процедурах, которые могут нанести серьезный вред здоровью. Среди них нитевой лифтинг, инъекции «бьюти-коктейлей», химический пилинг, так называемые уколы стройности, а также новый тренд Barbie Botox.

Энзимный пилинг — популярный метод очищения кожи, который ценится за мягкое воздействие. Однако, несмотря на его деликатность, процедура подходит не всем и может быть опасной при определенных условиях, предупредил 360.ru.