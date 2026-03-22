Психолог рассказала, о чем на самом деле говорит смех без причины

Смех без причины и не к месту может указывать на психиатрические заболевания. Об этом в разговоре с изданием «Абзац» предупредила клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.
— Гебефреническая шизофрения — одна из форм, где смех и дурашливость являются основными симптомами. Маниакальная фаза биполярного аффективного расстройства. В этом состоянии наблюдается патологически повышенное настроение, человек заразительно, очень часто и избыточно смеется, — сообщила эксперт.
Она отметила, что неуместный смех также может быть признаком интоксикации — алкогольного или наркотического опьянения, или же проявляться в моменты сильного стресса и эмоционального переживания.
Если заметен неадекватный смех, в неуместной ситуации, то констатируется нарушение обработки эмоционального контекста. Это не только про людей с неврологическими особенностями или расстройствами аутистического спектра. Это может быть реакцией человека в состоянии сильного стресса или психологической травмы, или просто глубоко погруженного в собственные мысли, отметил KP.RU.