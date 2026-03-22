Мама Овечкина поздравила его с 1000-м голом в НХЛ

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка по баскетболу, президент женского баскетбольного клуба «Динамо» Татьяна Овечкина поздравила своего сына Александра Овечкина с забитым им 1000-м голом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом она рассказала ТАСС.
В воскресенье капитан «Вашингтона» в третьем периоде матча с «Колорадо» забил гол, став вторым после канадца Уэйна Гретцки игроком в НХЛ, достигшим отметки в 1 000 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф.
«Конечно же, я позвонила, поздравила его с 1000-й шайбой, мы поговорили, вместе порадовались этому», — сказала Овечкина.
6 апреля 2025 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Его мама присутствовала на той игре.
«Я вернулась в Москву, так как у моего баскетбольного “Динамо” сейчас плей-офф. Но я смотрю все матчи “Вашингтона”, радуюсь за своего сына. Он у меня молодец, красавчик», — рассказала Овечкина.
«Я думаю, все очень рады за Саньку, за наш хоккей, что именно наш русский парень добился такого результата. А я рада вдвойне, потому что это мой сын. Я очень счастлива и я знала, что это обязательно случится. И даже скажу вам больше, что никто и никогда не побьет достижение моего сына», — добавила она.