В Иране заявили о гибели 210 детей с начала операции США и Израиля

По словам министра, 210 детей погибли и еще 1510 получили ранения с того момента, когда США и Израиль начали наносить удары. Мохаммад-Реза Зафарканди также сообщил, что с 28 февраля получили повреждения около 300 медцентров.
Отметим, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт вокруг Ирана может продлиться еще 2−3 недели.