В Иране заявили о гибели 210 детей с начала операции США и Израиля

В Иране заявили, что 1510 детей пострадали с начала операции США и Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минздрава Ирана Мохаммад-Реза Зафарканди сообщил, что с начала операции США и Израиля против Исламской республики погибли 210 детей, передает ISNA.

По словам министра, 210 детей погибли и еще 1510 получили ранения с того момента, когда США и Израиль начали наносить удары. Мохаммад-Реза Зафарканди также сообщил, что с 28 февраля получили повреждения около 300 медцентров.

Отметим, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт вокруг Ирана может продлиться еще 2−3 недели.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше