Овечкин заявил, что ему приятно забросить 1 000 шайб в НХЛ

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Российскому нападающему и капитану «Вашингтона» Александру Овечкину приятно достичь отметки в 1 000 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Видео общения Овечкина с журналистами опубликовала пресс-служба «Вашингтона».
Ранее ТАСС сообщал, что благодаря голу в ворота «Колорадо» (2:3 в овертайме) Овечкин забросил 1 000 шайб в НХЛ с учетом игр плей-офф.
«Думаю, что мы провели солидный матч, сейчас каждое очко важно. Мы играли с одной из лучших команд лиги, но все видели, как мы боролись. Всегда приятно достичь [значимого рубежа], но это к тому же был важный гол. Сейчас для нас каждая игра как седьмой матч серии плей-офф», — сказал Овечкин.
Рекорд НХЛ по голам с учетом плей-офф удерживает канадский форвард Уэйн Гретцки (1 016), в регулярных чемпионатах он 894 раза огорчал соперника, в матчах Кубка Стэнли — 122. Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов, канадец — в плей-офф НХЛ.
«Вашингтон» после 71 матча набрал 79 очков и занимает 6-е место в таблице Столичного дивизиона. Команда отстает от идущего на 8-й строчке в Восточной конференции «Детройта» на 5 очков.