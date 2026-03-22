«Хочу быть мамой двух мальчиков»: Федункив планирует родить мужу второго ребенка

Российская актриса Марина Федункив в интервью журналистке Надежде Стрелец призналась, что хочет родить своему мужу Стефано Маджи второго ребенка.
Подготовка к первым родам артистки проходила тщательно. Врачи утверждали, что показатели Федункив в норме, поэтому она может рожать естественным путем.
Несмотря на это, второй раз актриса проходить этот путь не готова. При этом ограничиваться одним ребенком ни она, ни ее супруг не хотят.
— Я думаю, можно прибегнуть к суррогатному материнству. Я хочу быть мамой двух мальчиков. Рядом с таким мужчиной, как мой муж, можно рожать десятерых, — уточнила Федункив.
В этом же интервью она рассказала, что забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения. Она также добавила, что у нее есть много доброкачественных образований.
Чтобы стать мамой, Федункив отказалась от курения и алкоголя, рассмотрела все варианты родов, но в итоге, как она и хотела, у нее прошли естественные роды. «ВМ» пообщалась со счастливой мамой.
О беременности Федункив стало известно во время съемок нового шоу ТНТ «Первые на деревне». Тогда сообщалось, что многие из съемочной группы заранее знали и были готовы к тому, что актриса в положении.