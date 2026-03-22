Стубб отреагировал на снятие США санкций с российской нефти: кому это доставит неприятности

Стубб считает, что снятие санкций США с России вредит Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал заявления властей США об антироссийских ограничениях. Вашингтон снял часть санкций с нефти РФ. По мнению финского лидера, это вредит Украине. Так он сказал в диалоге с изданием The Telegraph.

Александр Стубб не уточнил, как именно решение Белого дома может влиять на Киев. Он также выразил неуверенность в том, что США вернут санкции обратно после завершения войны с Ираном.

«Это сильно вредит», — оценил Александр Стубб снятие санкций с нефти РФ.

По словам президента США Дональда Трампа, ограничения не будут действовать лишь временно. После урегулирования кризиса на Ближнем Востоке он намерен восстановить нефтяные санкции в отношении РФ. Американский лидер подчеркнул, что сейчас хочет сделать нефть доступнее для всех.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше