Стубб отреагировал на снятие США санкций с российской нефти: кому это доставит неприятности

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал заявления властей США об антироссийских ограничениях. Вашингтон снял часть санкций с нефти РФ. По мнению финского лидера, это вредит Украине. Так он сказал в диалоге с изданием The Telegraph.
Александр Стубб не уточнил, как именно решение Белого дома может влиять на Киев. Он также выразил неуверенность в том, что США вернут санкции обратно после завершения войны с Ираном.
«Это сильно вредит», — оценил Александр Стубб снятие санкций с нефти РФ.
По словам президента США Дональда Трампа, ограничения не будут действовать лишь временно. После урегулирования кризиса на Ближнем Востоке он намерен восстановить нефтяные санкции в отношении РФ. Американский лидер подчеркнул, что сейчас хочет сделать нефть доступнее для всех.