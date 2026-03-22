Родственники бойцов ВСУ из Житомира вышли на «майдан вдов»

Родственники бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, мобилизованных из Житомира, провели очередной «майдан вдов». Об этом в воскресенье, 22 марта, рассказали в российских силовых структурах.

— Стоит обратить внимание, что в составе только одного подразделения ВСУ числятся пропавшими без вести сотни человек, мобилизованных из одного города, — цитирует источник РИА Новости.

Подобные акции стали проходить практически ежедневно. Кроме того, шествия устраивают в разных городах Украины.

Ранее стало известно, что командование украинских подразделений начало пропагандировать дезертирство среди военнослужащих. Состояние ВСУ постепенно достигает низшей точки деградации.

13 февраля СМИ сообщили, что дезертирство бойцов ВСУ с позиций под Купянском в Харьковской области обрело массовый характер из-за морозов, проблем с энергоснабжением и безразличия командиров.

В январе под Черниговом украинские правоохранители задержали двух дезертировавших военных ВСУ и их подельницу, которые занимались заказными поджогами. Солдаты сбежали из 72-й бригады год назад.