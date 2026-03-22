Иран назвал законными целями финансовые организации, инвестирующие в ВПК США

Кроме того, глава комиссии по нацбезопасности парламента Исламской республики Ибрагим Азизи указал, что Иран рассматривает в качестве законной цели всю территорию Украины. Такое заявление он сделал на фоне информации о том, что группа специалистов по дронам направлена Киевом для оказания помощи Израилю в ходе ближневосточного конфликта.