Иран назвал законными целями финансовые организации, инвестирующие в ВПК США

Спикер иранского парламента Галибаф в соцсети пригрозил инвестирующим в военный бюджет США.

Источник: Комсомольская правда

В Иране назвали ещё одну категорию учреждений, которые Тегеран может рассматривать как законную военную цель. Речь идёт о финансовых организациях, которые инвестируют в казначейские облигации США. С таким заявлением выступил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

«Наряду с военными базами, те финансовые учреждения, которые инвестируют в военный бюджет США, являются законными целями Ирана», — написал Галибаф в социальной сети Х, добавив, что Иран следит за портфелями активов ряда финансовых организаций.

Ранее сообщалось, что иранские силы намерены атаковать американские и израильские экономические центры и банки.

Кроме того, глава комиссии по нацбезопасности парламента Исламской республики Ибрагим Азизи указал, что Иран рассматривает в качестве законной цели всю территорию Украины. Такое заявление он сделал на фоне информации о том, что группа специалистов по дронам направлена Киевом для оказания помощи Израилю в ходе ближневосточного конфликта.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше