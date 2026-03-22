Иран назвал законными целями финансовые организации, инвестирующие в ВПК США

В Иране назвали ещё одну категорию учреждений, которые Тегеран может рассматривать как законную военную цель. Речь идёт о финансовых организациях, которые инвестируют в казначейские облигации США. С таким заявлением выступил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
«Наряду с военными базами, те финансовые учреждения, которые инвестируют в военный бюджет США, являются законными целями Ирана», — написал Галибаф в социальной сети Х, добавив, что Иран следит за портфелями активов ряда финансовых организаций.
Ранее сообщалось, что иранские силы намерены атаковать американские и израильские экономические центры и банки.
Кроме того, глава комиссии по нацбезопасности парламента Исламской республики Ибрагим Азизи указал, что Иран рассматривает в качестве законной цели всю территорию Украины. Такое заявление он сделал на фоне информации о том, что группа специалистов по дронам направлена Киевом для оказания помощи Израилю в ходе ближневосточного конфликта.