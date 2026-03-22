Риелтор Шурыгин: цены на малогабаритное жилье на юге РФ сравнялись с московскими

Высокая стоимость на жилье, традиционно, сохраняется в Москве и Санкт-Петербурге, однако, в некоторых регионах цены на квартиры уже сравнялись со столичными. Об этом рассказал в беседе с aif.ru риелтор Артемий Шурыгин.
— Москва сохраняет статус самого дорогого рынка новостроек: средняя стоимость квадрата в малогабаритном и центральном сегментах может подходить к 400 тыс. руб. Среди региональных рынков к дорогим относятся Московская область, Сочи и ряд курортных территорий юга, где стоимость квадрата в малогабаритных квартирах сопоставима с Москвой, — заявил специалист.
Эксперт добавил, что Санкт Петербург занимает второе место по уровню цен: в среднем стоимость квадратного метра в новостройке составляет около 250 тыс. руб.
