Врач заявил о связи кариеса с развитием язвы желудка

Кариес поражает не только зубы, но и может негативно влиять на работу внутренних органов, в том числе, ЖКТ. Об этом заявил изданию «Абзац» врач общей практики Денис Прокофьев.
— Кариозное поражение неизбежно ведет к развитию бактериального процесса: идет поражение десен, возникает пародонтоз, кандидоз с поражением слизистой, что способствует формированию гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язвенного поражения желудка, — объяснил медик.
Врач подчеркнул, что имелись случаи развития сепсиса на фоне кариеса. Такое заражение может поражать кости и вызывать менингит, добавил собеседник издания.
KP.RU предупредил, что кариес или зубной налет могут приводить к бактериемии. Бактерии, которые содержатся в зубном налете, попадают в кровяное русло и оседают в том числе и на створках клапанов сердца. Это может привести к сердечным порокам.