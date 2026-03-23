Как снизить холестерин без лекарств: советы врача

Терапевт Чистик: овсянка и овощи помогут снизить уровень холестерина.

Источник: Комсомольская правда

Уровень холестерина можно снизить, если ввести полезные привычки в ежедневный рацион. О том, как правильно питаться, сообщила в беседе с изданием Lenta.ru терапевт Ольга Чистик.

— Важно употреблять достаточное количество растворимой клетчатки. Растительные пищевые волокна, содержащиеся в овсянке, овощах и фруктах, уменьшат всасывание холестерина в кишечнике и тем самым нормализуют его уровень, — считает медик.

Доктор также рекомендовала уменьшить количество насыщенных жиров в рационе: мясные продукты, колбасы, выпечку и фастфуд, по ее словам, следует заменить на рыбу, орехи и бобовые.

Еще один важный критерий здорового питания — достаточное потребление чистой воды, рассказал RT. Ориентироваться стоит на показатель около 30 мл на килограмм веса. Пить лучше небольшими порциями в течение дня, не дожидаясь сильной жажды.