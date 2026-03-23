Что можно и нельзя делать в Василисин день 23 марта на Указательницу

Православная церковь 23 марта вспоминает святую Василису. В народе празднуют Василисин день. Однако есть еще одно название — Указательница. Оно связано с тем, что с указанной даты начинает сходить лед. А у святой просили помощи в защите от паводков.
Что нельзя делать 23 марта.
День не подходит для того, чтобы покупать новую обувь и одежду. Не стоит пить алкогольные напитки. Предки верили, что таким образом можно привлечь внимание темных сил. Запрещено отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
Что можно делать 23 марта.
По традиции, в названный день мужчины всегда старались ходить на рыбалку. Все дело в том, что в реках в указанный период было много рыбы.
Согласно приметам, синие облака на небе предсказывают теплую, но дождливую погоду. Облака, которые медленно плывут по небу, указывают на мороз.
