Что можно, а что нельзя делать 23 марта 2026 года в День Коринфских мучеников

23 марта 2026 года православные христиане вспоминают Коринфских мучеников, а в народном календаре наступает день Василисы, которую прозвали «вешней воды указательницей». На Руси эта дата считалась переломной: зима окончательно сдает позиции, талые воды начинают свое активное движение, и наши предки верили, что сама природа дает подсказки, как прожить этот год в достатке и мире.
В этот день особое внимание уделяли воде и своим поступкам. Считалось, что любое действие может аукнуться в ближайшем будущем. Рассказываем о главных традициях, запретах и приметах, чтобы 23 марта 2026 года вы могли отвести от дома беду и привлечь удачу.
Чего категорически нельзя делать 23 марта.
В день Василисы существовал целый ряд строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, грозило проблемами со здоровьем, финансами и личным счастьем.
Не стригитесь и не покупайте новую одежду. Стрижка в этот день — дурная примета: верили, что вместе с волосами можно «укоротить» свою жизнь или судьбу. Покупки одежды и обуви тоже откладывали — обновки быстро портятся и не приносят радости, а могут и вовсе потеряться. Будьте осторожны с водой. Поскольку святая Василиса повелевает водами, пролить воду на пол — к большой беде. Особенно опасно оставлять мокрую ложку на столе (к голоду) или ставить чашку на край стола (к тому, что удача «утечет»). Воду в этот день следовало беречь, не тратить ее попусту и не стирать без крайней нужды. Не занимайтесь тяжелым трудом и землей. Нельзя работать до изнеможения, переутомляться. Под строгим запретом — работа с землей, пересадка растений. Считалось, что посаженное в этот день не взойдет, а тех, кто ослушается, ждут неприятности. Откажитесь от шума, ссор и алкоголя. Шумные гулянки, пышные застолья и тем более алкоголь привлекают в дом нечистую силу и сулят проблемы с законом. Ссоры, крики и сплетни в этот день недопустимы — конфликт может затянуться надолго, а злословие вернется к тому, кто его произносит. Запреты для женщин и девушек. Беременным нельзя резать хлеб ножом — иначе ребенок вырастет грубым. Девушкам, чтобы не остаться без мужа, запрещалось есть перед зеркалом и ходить с распущенными волосами. Также ни в коем случае нельзя надевать головной убор своей матери — это может навлечь несчастья и женские болезни. Не меняйте постельное белье. Считалось, что свежее белье, постланное 23 марта, притягивает кошмары и тревожные сновидения. Не отказывайте в помощи и не сквернословьте об умерших. Отказ в милостыне или помощи нуждающемуся может обернуться для вас черной полосой. Плохие слова о покойниках приведут к тому, что они начнут являться во снах.
Что можно и нужно делать в день Василисы.
Несмотря на строгость запретов, день был наполнен полезными и важными делами, которые сулили благополучие.
Встаньте рано и умойтесь. Наши предки верили, что утреннее умывание колодезной водой в этот день продлевает молодость и дарит красоту. Отведите воду от дома. Это самое важное практическое дело. Чтобы талые воды не подтопили погреба и подполы, рыли канавы, чистили стоки. Это был не просто труд, а способ уважить святую Василису и защитить свои запасы. Сходите на рыбалку. День считается удачным для ловли. Особенно хорошо шла плотва. Чтобы удача не покидала рыбака круглый год, первую пойманную рыбку следовало скормить коту. Занимайтесь рукоделием и легкой уборкой. Можно наводить порядок в доме, готовить, шить или вязать. Главное — не переутомляться. Домашние дела, сделанные с любовью, принесут в семью уют и счастье. Сходите в храм. В старину обязательно ставили свечу святой Василисе, моля о здоровье близких и защите дома от стихии. В день ангела поздравляют обладательниц имен Василиса и Анастасия, а также Викторов, Георгиев, Денисов, Михаилов и Павлов. Присмотритесь к природе. Этот день создан для наблюдений. Они не только успокаивают, но и помогают предсказать погоду на ближайшие месяцы.
Народные приметы погоды на 23 марта.
На Руси говорили: «Василисин туман съедает снег». По приметам этого дня судили о том, какими будут весна, лето и урожай:
Туман — к хорошему урожаю льна. Дождь с утра — к мокрому и дождливому лету. Солнце — к тому, что холода больше не вернутся. Синие облака — к теплу, но с дождями. Воробьи прячутся или нахохлились — к похолоданию и непогоде. Ворона прячет клюв под крыло — к заморозкам. Гроза — к урожайному году. Холодный ветер — к плохому урожаю и затяжной весне.
Следуя мудрости предков 23 марта 2026 года, вы сможете не только избежать мелких неприятностей, но и настроиться на гармоничную волну, встретить весну с чистым домом и ясными мыслями.
Кто такие Коринфские мученики.
Когда речь заходит о раннехристианских святых, имена которых разбросаны по страницам церковного календаря, часто за сухими строчками житий теряется масштаб трагедии и величия духа. 23 марта православный мир вспоминает сонм святых, известных как Коринфские мученики. Это не просто несколько человек, пострадавших за веру в первые века нашей эры. Это удивительная история целой общины, которая показала, что вера не знает ни возрастных, ни гендерных границ, а верность Христу может быть засвидетельствована в самом юном возрасте и при самых жестоких обстоятельствах.
Имя этим святым дал город Коринф — один из древнейших и самых значимых полисов Греции. Однако подвиг, о котором пойдет речь, произошел не в самом городе, а в его окрестностях, когда гонения на христиан достигли своего апогея. Чтобы понять, кто такие Коринфские мученики, необходимо окунуться в атмосферу III века, где вера в единого Бога стала камнем преткновения между Римской империей и растущей христианской церковью.
Исторический контекст: эпоха гонений при императоре Декии.
В середине III века Римской империей правил император Декий Траян. Этот период вошел в историю как одно из самых масштабных и систематических гонений на христиан. Декий был убежден, что упадок империи связан с пренебрежением древними богами, и решил любой ценой вернуть «римские добродетели» и традиционный пантеон.
В 250 году вышел указ, обязывавший всех жителей империи принести жертву языческим идолам и получить специальное свидетельство — либеллус. Тех, кто отказывался, ждали пытки, тюрьмы и смертная казнь. Именно в это время, в 258 году (по другим данным — около 251−252 годов), развернулись события, которые прославили Коринфскую землю новыми мучениками.
Христианская община в окрестностях Коринфа была многочисленной. Возглавлял ее епископ Леонид — человек глубокой веры и несгибаемой воли. Именно вокруг него и его духовных чад сплотилась группа людей, решивших не подчиняться императорскому указу. Среди них были не только взрослые мужчины, но и женщины, а также дети. История сохранила имена многих из них: это сам епископ Леонид, а также Хариесса, Ника, Галина, Калида (или Калиса), Нунехия, Василиса, Феодора, Ирина и другие. Всего, по церковному преданию, мученический венец приняли около сорока человек.
Леонид Коринфский: пастырь, возглавивший исповедников.
Центральной фигурой в сонме Коринфских мучеников является святой Леонид. Как епископ, он нес двойную ответственность: перед Богом за вверенную ему паству и перед языческими властями как представитель запрещенной религии. Когда начались гонения, Леонид не стал прятаться или бежать. Напротив, он укреплял свою общину, призывая верующих стоять до конца.
Леонид был не просто администратором церкви, но и мудрым наставником. По преданию, он обладал даром красноречия и убеждения. Именно его проповеди помогли многим преодолеть страх смерти. В эпоху, когда отречения ради сохранения жизни были массовыми, наличие такого лидера стало решающим для формирования группы исповедников. Епископ Леонид первым был схвачен и подвергнут допросам. Ему предложили свободу и почести в обмен на жертвоприношение Юпитеру. Его отказ стал примером для всей общины.
Имя Леонида в переводе с греческого означает «подобный льву». И этот лев стал вдохновителем для тех, кто пошел за ним. Он показал, что пастырь должен не только учить словом, но и вести примером. Его мученическая кончина, описанная в житиях, была мучительной, но он до последнего вздоха молился и благодарил Бога за то, что удостоился мученического венца.
Женщины-мученицы: твердость духа в немощном теле.
Особое место в истории Коринфских мучеников занимают женщины. В античном мире женщина не обладала теми правами, что мужчина, и считалась существом второго сорта. Тем удивительнее было для язычников видеть, как женщины демонстрируют невероятную стойкость и мужество перед лицом смерти.
Святая Василиса, чей день памяти в народном календаре называют «вешней воды указательницей», была одной из тех, кто пострадал вместе с епископом Леонидом. Ее имя стало нарицательным на Руси, но мало кто знает, что за этим именем стоит реальная историческая личность, готовая умереть за свою веру. Василиса и другие женщины — Хариесса, Галина, Ника — не просто пассивно приняли страдания. Они активно поддерживали друг друга и мужчин, молились и исповедовали Христа даже под пытками.
По некоторым источникам, среди мучениц была и женщина по имени Ирина, которая кормила грудью младенца во время заключения. Даже угроза смерти для ее ребенка не заставила ее отречься от Христа. Эти образы показывают, что христианство в III веке привлекало женщин именно своим отношением к человеческому достоинству, равным перед Богом, и высокой нравственностью.
Дети Коринфские: страстотерпцы, потрясшие мир.
Самая трагическая и одновременно возвышенная страница этого мученического акта — подвиг детей. Среди Коринфских мучеников были не только взрослые, но и совсем юные христиане. Имена их, к сожалению, не все дошли до нас, но церковное предание гласит, что среди осужденных были дети епископа Леонида и нескольких других семей.
Эти дети, воспитанные в вере, не испугались угроз и пыток. Они повторяли слова взрослых, отказываясь поклоняться идолам. Для римских властей это было не просто неповиновение — это было полное крушение их картины мира. Как можно объяснить, что ребенок добровольно идет на смерть ради невидимого Бога? Язычники пытались уговорить детей через ласку, обещали им игрушки и сладости, если они просто бросят щепотку ладана на жертвенник. Но дети, наученные родителями и наставниками, оставались непреклонны.
Подвиг Коринфских детей — это свидетельство того, что христианская вера не является результатом взрослых размышлений, но может быть глубоким, осознанным выбором даже в самом юном возрасте. Они стали первыми в истории Церкви массовыми детскими мучениками, показав, что возраст не является препятствием для святости. Их кровь, пролитая вместе с кровью отцов и матерей, стала семенем, из которого выросло уважение к детской душе в христианской цивилизации.
Казнь: утопление в море как символ победы над стихией.
Форма казни, избранная для Коринфских мучеников, была глубоко символичной. По приговору суда их всех — мужчин, женщин и детей — бросили в море. В языческой традиции море было обителью богов и символизировало хаос и смерть. Утопление считалось позорной казнью, лишающей человека надежды на погребение, что в античности было страшнее самой смерти.
Но христиане восприняли этот приговор иначе. Для них вода стала символом крещения — перехода из смерти в жизнь вечную. Бросая мучеников в морскую пучину, палачи не подозревали, что повторяют древний символизм крещения, где смерть во Христе означает рождение для вечности. По преданию, тела мучеников не остались непогребенными. Верующие христиане тайно собрали останки, выброшенные волнами на берег, и с честью похоронили их, установив на месте погребения молитвенную память.
Утопление стало не концом, а началом почитания. Вода, ставшая орудием казни, превратилась в проводник святости. Именно поэтому в народной традиции день памяти Коринфских мучеников, особенно святой Василисы, оказался связан с водой, ручьями и таянием снегов. Память о тех, кто утонул за веру, спроецировалась на природные явления, и святая Василиса стала «указательницей вешних вод».
Народная традиция на Руси: от мучеников к вешней воде.
Когда христианство пришло на Русь, почитание Коринфских мучеников быстро распространилось в народной среде. Однако крестьянское сознание переосмыслило абстрактные жития в понятных природных образах. 23 марта — день памяти святой Василисы Коринфской и других мучеников — наложился на время активного снеготаяния. Так возник образ Василисы — вешней воды указательницы.
Крестьяне не забыли, что эти святые пострадали в воде. Более того, они провели прямую параллель: как мученики вошли в воду и обрели жизнь вечную, так и талая вода в марте дарует жизнь земле, пробуждает ее от зимнего сна. Вода стала восприниматься не просто как физическая стихия, но как носитель благодати, связанной с подвигом святых. Отсюда возникло благоговейное отношение к воде 23 марта: ее нельзя было лить попусту, пролитая вода сулила беду, а умывание колодезной водой в этот день обещало красоту и здоровье.
Так произошло уникальное слияние церковной памяти и народного календаря. Святая Василиса, пострадавшая от воды, стала в народном сознании защитницей от паводка и покровительницей чистых источников. А день памяти всех Коринфских мучеников превратился в день, когда нужно было не только помолиться святым, но и совершить конкретные действия: отвести воду от дома, почистить колодцы, с уважением отнестись к водной стихии.
Искаженные переводы и возвращение к истокам.
Важно отметить, что в истории почитания Коринфских мучеников был период некоторой путаницы. В русских житиях вплоть до XVIII века святую Василису часто называли Вассой, а имена других мучениц подвергались искажениям. Это было связано с тем, что древнегреческие имена переводились на славянский язык не всегда единообразно, а жития переписывались от руки, что порождало разночтения.
Сегодня, благодаря развитию исторической науки и углубленному изучению агиографических источников, мы можем восстановить подлинные имена и обстоятельства подвига. Церковь вернулась к каноническим формулировкам: 23 марта совершается память святых мучеников Коринфских: епископа Леонида, мучениц Хариессы, Ники, Галины, Калиды (Калисы), Нунехии, Василисы, Феодоры, Ирины и иже с ними.
Это возвращение к истокам важно не только для церковной науки, но и для каждого верующего. Оно позволяет увидеть за народными приметами и бытовыми традициями реальных людей, которые почти две тысячи лет назад доказали, что верность Богу выше страха смерти.
Духовное значение подвига для современного человека.
Почему сегодня, в XXI веке, нам важно знать, кто такие Коринфские мученики? В мире, где христианство во многих странах стало религией большинства, а физические гонения остались в прошлом, подвиг мучеников может показаться далеким и не имеющим отношения к повседневной жизни. Однако это не так.
Коринфские мученики учат нас принципиальности в вопросах веры. Они не торговались со своей совестью, не искали компромиссов там, где речь шла о признании Христа. В современном мире, где часто предлагается «удобное» христианство без жертв, их пример напоминает, что вера требует выбора. Выбора в пользу добра, правды и любви даже тогда, когда это невыгодно, опасно или противоречит общественному мнению.
Подвиг детей Коринфских заставляет нас задуматься о воспитании. Они не стали мучениками случайно — они были воспитаны в вере родителями и наставниками. Сегодня, когда вопрос о том, как передать веру детям, стоит особенно остро, пример Коринфской общины показывает: дети способны на глубокую веру и осознанный выбор, если видят искренность взрослых.
Кроме того, единство Коринфской общины, где вместе шли на смерть епископ и простые миряне, мужчины и женщины, старики и дети, являет собой образец подлинной церковности. Церковь — это не собрание индивидуумов, а единое тело, где каждый связан с другим и с Христом. Это единство оказалось сильнее страха смерти и сильнее имперской машины гонений.
Память, которая живет в календаре.
Сегодня, когда мы открываем календарь на 23 марта, мы видим не просто дату, а целый пласт истории и культуры. За каждым именем в святцах стоит человеческая судьба, полная драматизма и величия. Коринфские мученики — это не абстрактные персонажи древних текстов. Это живые свидетели того, как вера преображает человека, делает его способным на подвиг и дарует ему бессмертие.
Их история напоминает, что христианство с первых дней своего существования не было религией комфорта. Оно всегда требовало от своих последователей мужества. Но оно же и давало силы, которые помогали преодолеть самые страшные испытания. Епископ Леонид, Василиса, Галина, Ника, Хариесса, маленькие дети, оставшиеся безымянными в анналах истории, но вписанные в Книгу Жизни, — все они стали победителями. Они не были побеждены ни водой, ни мечом, ни угрозами. Их победа — в верности до конца, которая и есть главное определение святости.
Поэтому, когда 23 марта мы слышим о приметах, связанных с водой, или читаем рекомендации, что можно и нельзя делать в этот день, стоит вспомнить, что в основе этих традиций лежит великая история. История людей, которые предпочли смерть отречению, и тем самым обрели вечную жизнь, став небесными покровителями для миллионов верующих на протяжении двух тысячелетий. Коринфские мученики — это те, кто показал, что вода может стать не только стихией смерти, но и вратами в Царство Небесное.
