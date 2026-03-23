Что можно, а что нельзя делать 23 марта 2026 года в День Коринфских мучеников

Не стригитесь и не покупайте новую одежду. Стрижка в этот день — дурная примета: верили, что вместе с волосами можно «укоротить» свою жизнь или судьбу. Покупки одежды и обуви тоже откладывали — обновки быстро портятся и не приносят радости, а могут и вовсе потеряться. Будьте осторожны с водой. Поскольку святая Василиса повелевает водами, пролить воду на пол — к большой беде. Особенно опасно оставлять мокрую ложку на столе (к голоду) или ставить чашку на край стола (к тому, что удача «утечет»). Воду в этот день следовало беречь, не тратить ее попусту и не стирать без крайней нужды. Не занимайтесь тяжелым трудом и землей. Нельзя работать до изнеможения, переутомляться. Под строгим запретом — работа с землей, пересадка растений. Считалось, что посаженное в этот день не взойдет, а тех, кто ослушается, ждут неприятности. Откажитесь от шума, ссор и алкоголя. Шумные гулянки, пышные застолья и тем более алкоголь привлекают в дом нечистую силу и сулят проблемы с законом. Ссоры, крики и сплетни в этот день недопустимы — конфликт может затянуться надолго, а злословие вернется к тому, кто его произносит. Запреты для женщин и девушек. Беременным нельзя резать хлеб ножом — иначе ребенок вырастет грубым. Девушкам, чтобы не остаться без мужа, запрещалось есть перед зеркалом и ходить с распущенными волосами. Также ни в коем случае нельзя надевать головной убор своей матери — это может навлечь несчастья и женские болезни. Не меняйте постельное белье. Считалось, что свежее белье, постланное 23 марта, притягивает кошмары и тревожные сновидения. Не отказывайте в помощи и не сквернословьте об умерших. Отказ в милостыне или помощи нуждающемуся может обернуться для вас черной полосой. Плохие слова о покойниках приведут к тому, что они начнут являться во снах.