Народный календарь. Что сделать 26 марта, чтобы сохранить красоту на долгие годы

26 марта православные христиане чтут память святителя Никифора, патриарха Константинопольского, благодаря которому эта дата получила название Никифоров день.

В этот день нельзя спиливать или ломать ветви деревьев. В противном случае можно навлечь на себя беду или несчастье. По этой причине дрова старались заготавливать заранее. Считается, что 26 марта проявляются целебные свойства живой родниковой воды. В народе верили, что если искупаться в ней или испить ее на рассвете, можно избавиться от самых разных болезней.

Также в этот день женщины могут обеспечить себе красоту и молодость на долгие годы. Для этого, согласно поверью, необходимо проснуться раньше всех в семье, умыться холодной водой и вымыть полы во всем доме.

Приметы погоды:

Если 26 марта проснулся медведь, значит, наступила настоящая весна.

Ветер с севера и раскаты грома сулят затяжную весну.

Туманы с утра — лето будет дождливым.

Галки кричат под вечер — погода будет ясной.

Если зяблик прилетел — к стуже, жаворонок — к теплу.

Именины отмечают: Александр, Кристина, Акулий, Терентий.