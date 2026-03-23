Народный календарь. Что сделать 26 марта, чтобы сохранить красоту на долгие годы

В этот день нельзя спиливать или ломать ветви деревьев. В противном случае можно навлечь на себя беду или несчастье. По этой причине дрова старались заготавливать заранее. Считается, что 26 марта проявляются целебные свойства живой родниковой воды. В народе верили, что если искупаться в ней или испить ее на рассвете, можно избавиться от самых разных болезней.