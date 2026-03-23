Народный календарь. Что сделать 26 марта, чтобы сохранить красоту на долгие годы

26 марта православные христиане чтут память святителя Никифора, патриарха Константинопольского, благодаря которому эта дата получила название Никифоров день.
В этот день нельзя спиливать или ломать ветви деревьев. В противном случае можно навлечь на себя беду или несчастье. По этой причине дрова старались заготавливать заранее. Считается, что 26 марта проявляются целебные свойства живой родниковой воды. В народе верили, что если искупаться в ней или испить ее на рассвете, можно избавиться от самых разных болезней.
Также в этот день женщины могут обеспечить себе красоту и молодость на долгие годы. Для этого, согласно поверью, необходимо проснуться раньше всех в семье, умыться холодной водой и вымыть полы во всем доме.
Приметы погоды:
Если 26 марта проснулся медведь, значит, наступила настоящая весна.
Ветер с севера и раскаты грома сулят затяжную весну.
Туманы с утра — лето будет дождливым.
Галки кричат под вечер — погода будет ясной.
Если зяблик прилетел — к стуже, жаворонок — к теплу.
Именины отмечают: Александр, Кристина, Акулий, Терентий.