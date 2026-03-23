Экс-советник президента назвал три причины перебоев с мобильным интернетом

Герман Клименко рассказал о вмешательстве в цифровую инфраструктуру со стороны разных ведомств.

Источник: Аргументы и факты

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко назвал три причины перебоев с мобильным интернетом в России.

«В конце прошлого года было принято 30 поправок к законам, осложняющих жизнь мошенникам. В начале этого года — еще 20. Итого 50 поправок. А это же вмешательство в цифровую инфраструктуру со стороны разных ведомств», — рассказал Клименко в интервью aif.ru.

Также, по словам эксперта, нужно было решать проблему с дронами противника, чтобы они не могли подключаться к российским сетям и наводиться на цель.

«С прошлого года отрабатывались “белые списки” доступных сайтов. Потом их попытались применить в Москве, а это не так просто, потому что Москва с точки зрения цифровой инфраструктуры — это другой технологический уровень. Сделать единый продукт, чтобы он одновременно хорошо работал в столице и в регионах — задача специфическая. И, видимо, в результате всех изменений, внедрения разных правильных продуктов возникли сбои», — сказал Клименко.

Третьим фактором специалист назвал блокировки Whatsapp* и Telegram. «Но я думаю, что в ближайшие дни всё будет отлажено и ситуация нормализуется», — добавил Клименко.

Полностью интервью с Германом Клименко читайте на aif.ru.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.