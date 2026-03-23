«Я получал такие травмы, что два года не танцевал, ходил на костылях»

— Я хочу, чтобы они выходили из класса с хорошим настроем, полные сил и вдохновения. Мои педагоги почти ничего не говорили — они показывали. Я не читаю нотаций. Требую дисциплины, внимания, но без давления. Если что-то не получается — ничего страшного. Иногда подхожу, поправляю, особенно тех, кому это действительно нужно. Я люблю, когда в комбинации есть художественность. Чтобы это был не просто набор движений, а маленький танец. Потому что на сцене интересен не просто исполнитель, а артист, который нашел интонацию, прочувствовал образ. И в классе я стремлюсь к тому же. Педагог в театре — в каком-то смысле ремесленник. Каждый день он создает маленькие хореографические формы. И в этом огромная ценность.