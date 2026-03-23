Шаблоны и маркетинг: названы антитренды пластической хирургии

Копирование трендов из социальных сетей в пластической хирургии — опасное явление, которое может навредить внешности пациента. Об этом заявил в разговоре с изданием Lenta.ru профессор Тигран Алексанян.
— Надо делать так, чтобы это было натурально, естественно, и никто не понимал, что здесь произведена какая-то операция. Целью должно быть улучшение собственной внешности, а не соответствие сиюминутному шаблонному тренду из социальных сетей, — рассказал доктор.
Специалист также призвал не верить на слово громким рекламным лозунгам. Вместо этого эксперт советует изучить отзывы людей, которые уже оперировались у врача, выслушав честные мнения пациентов.
Важно, что ошибка косметолога также может иметь серьёзные последствия. Так, неправильное использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты создает вероятность некроза тканей, передает RT.