Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шаблоны и маркетинг: названы антитренды пластической хирургии

Профессор Алексанян призвал отказаться от модных трендов в пластической хирургии.

Источник: Комсомольская правда

Копирование трендов из социальных сетей в пластической хирургии — опасное явление, которое может навредить внешности пациента. Об этом заявил в разговоре с изданием Lenta.ru профессор Тигран Алексанян.

— Надо делать так, чтобы это было натурально, естественно, и никто не понимал, что здесь произведена какая-то операция. Целью должно быть улучшение собственной внешности, а не соответствие сиюминутному шаблонному тренду из социальных сетей, — рассказал доктор.

Специалист также призвал не верить на слово громким рекламным лозунгам. Вместо этого эксперт советует изучить отзывы людей, которые уже оперировались у врача, выслушав честные мнения пациентов.

Важно, что ошибка косметолога также может иметь серьёзные последствия. Так, неправильное использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты создает вероятность некроза тканей, передает RT.