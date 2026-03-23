Иран пытался ударить по американо-британской базе: Тегеран послал сигнал

Остров Диего-Гарсия подвергся атаке со стороны Ирана. Целью Тегерана стала американо-британская военная база. Атака была сигналом от Ирана Лондону, отметило издание The Telegraph.
По словам неназванных иранских чиновников, ударом по острову Тегеран направил «предупредительный выстрел» Британии. Лондонский военный источник подчеркнул, что его стране будет трудно отразить такую атаку с большого расстояния.
«Борьба с баллистическими ракетами требует длительного обучения, а уровень подготовки Великобритании, к сожалению, очень, очень низкий», — констатировал собеседник издания.
Днем 22 марта Тегеран нанес удары также по газовым предприятиям в Катаре. ВС Ирана применили ракеты, которые способны обходить системы противовоздушной обороны Patriot.