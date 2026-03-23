Гусев постарается обогнать Зарипова в списке снайперов плей-офф КХЛ

«Рекорды ставятся для того, чтобы они бились, поэтому я думаю, что Никита побьет рекорд Мозякина. У него впереди не один плей-офф. Что касается Радулова, то стоит удивляться, как в таком возрасте можно быть вечно голодным до хоккея, в 40 лет продолжать играть в такой агрессивный хоккей и воспитывать молодежь. Он один из людей, которых можно назвать лицом лиги, играющий каждый матч от сердца. Он перебарщивает с эмоциями, но в каждой игре отдает все и даже больше», — отметил в разговоре с ТАСС бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев, приводивший «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.