Гусев постарается обогнать Зарипова в списке снайперов плей-офф КХЛ

ТАСС, 23 марта. Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев в стартующем в понедельник плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) постарается догнать Даниса Зарипова и приблизиться вплотную к Сергею Мозякину. Еще один ветеран лиги, Александр Радулов из ярославского «Локомотива», может обойти Вадима Шипачева из минского «Динамо» в споре бомбардиров в плей-офф за всю историю КХЛ.
Первый раунд Кубка Гагарина начнется матчем в Екатеринбурге между местным «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». В Череповце «Северсталь» примет нижегородское «Торпедо», в Москве ЦСКА сыграет с петербургским СКА, а казанский «Ак Барс» на своем льду встретится с челябинским «Трактором». Вторые матчи в тех же городах состоятся 25 марта. 27 и 29 марта встречи пройдут на площадках тех команд, которые начнут серии в гостях.
Во вторник победитель регулярного чемпионата магнитогорский «Металлург» примет новосибирскую «Сибирь», омский «Авангард» — нижнекамский «Нефтехимик», московские «Динамо» и «Спартак» сыграют соответственно в Ярославле и Минске. Вторые встречи пройдут 26 марта. 28 и 30 марта серии переедут в города команд, которые играли в гостях. Если потребуется, серии первого раунда продлятся до 5 апреля.
Говоря о личностях в плей-офф, стоит отметить, что «Автомобилисту» так и не сможет помочь один из самых результативных игроков КХЛ последних лет Рид Буше. Американец, лучший снайпер регулярного чемпионата в сезоне-2023/24, перешедший в межсезонье из «Авангарда», в 43 матчах набрал 42 очка.
Последний матч самый высокооплачиваемый игрок «Автомобилиста» (90 млн рублей в год по информации «Спорт-Экспресса») провел 29 января с хабаровским «Амуром», после чего с разрешения клуба уехал в Америку. Изначально американец улетал в феврале на свадьбу к брату, что было согласовано с руководством. Потом он решил задержаться на родине, но пообещал вернуться к первому раунду Кубка Гагарина, после чего перестал выходить на связь. По информации «Mash на спорте», у жены Буше появилась послеродовая депрессия, поэтому она поставила ультиматум: либо семья, либо хоккей.
Заменить Буше теперь призван Даниэль Спронг, набравший в 23 матчах регулярного сезона за «Автомобилист» 33 очка. Противостояние «Автомобилиста» и «Салавата» можно будет назвать дуэлью Спронга и обладателя Кубка Стэнли, двукратного чемпиона мира Евгения Кузнецова, который после «Металлурга» нашел свою команду.
В предстоящем плей-офф стоит ожидать того, что Шипачев и Радулов постараются приблизиться к Мозякину в списке лучших бомбардиров за всю историю Кубка Гагарина (172 очка). В активе Шипачева 130 очков, у Радулова — 128. Не так далеко от них находится форвард московского «Динамо» Никита Гусев с 117 баллами, и уже в этом плей-офф он может обойти Даниса Зарипова (127).
Мозякин возглавляет и список снайперов за всю историю плей-офф с 68 голами. Нынешний сезон дает возможность Гусеву, у которого 48 шайб, выбраться, по крайней мере, на вторую позицию, для чего динамовцу надо сначала забить 10 голов, что позволит обойти Зарипова. Однако в спину Гусеву дышат Михаил Григоренко из «Трактора» (47) и Радулов (42).
«Рекорды ставятся для того, чтобы они бились, поэтому я думаю, что Никита побьет рекорд Мозякина. У него впереди не один плей-офф. Что касается Радулова, то стоит удивляться, как в таком возрасте можно быть вечно голодным до хоккея, в 40 лет продолжать играть в такой агрессивный хоккей и воспитывать молодежь. Он один из людей, которых можно назвать лицом лиги, играющий каждый матч от сердца. Он перебарщивает с эмоциями, но в каждой игре отдает все и даже больше», — отметил в разговоре с ТАСС бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев, приводивший «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.