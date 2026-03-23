Роскосмос: «Прогресс МС-33» состыкуют с МКС вручную из-за нераскрывшейся антенны

В «Роскосмосе» позже подтвердили, что после выведения корабля одна из антенн действительно осталась в нераскрытом положении. При этом запуск в целом прошел штатно: корабль вышел на орбиту, отделился от третьей ступени ракеты, остальные антенны и солнечные панели раскрылись без сбоев. Сейчас специалисты контролируют полет и готовятся к стыковке в ручном режиме.