Календарь на 23 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

23 марта в России поздравляют работников гидрометеорологической службы. В мире вспоминают о важности сохранения популяции медведей, а в США отмечают Национальный день щенков, привлекая внимание к проблеме бездомных животных. У православных верующих сегодня начинается пятая седмица Великого поста, до Пасхи остается менее трех недель. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 23 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 23 марта.
* ~Всемирный метеорологический день~
23 марта 1950 года была создана Всемирная метеорологическая организация (ВМО), спустя десятилетие эту дату по инициативе ООН стали отмечать как Всемирный метеорологический день. Праздник подчеркивает важную роль метеорологии и ее влияние на экономику и повседневную жизнь миллионов людей. Каждый год ВМО выбирает определенную тему для празднования, в 2026 году — «Наблюдая сегодня, защищаем завтра».
* ~День работников гидрометеорологической службы России~
В отличие от метеорологов, гидрометеорологи изучают еще и водные объекты — водный режим, осадки, стоки рек, их влияние на климат и хозяйство. Эти специалисты предупреждают о возможных природных катаклизмах. Профессиональный праздник учредили в 2008 году, он приурочен ко Всемирному метеорологическому дню.
* ~День Конституции Чеченской Республики~
Сегодня в Чеченской Республике отмечают годовщину принятия основного закона региона. Конституция была утверждена на всенародном референдуме в 2003 году. В ней закреплен статус Чечни как неотъемлемой части Российской Федерации, а также основы политического и общественного устройства республики. Этот день в регионе является выходным и сопровождается торжественными мероприятиями.
* ~Всемирный день медведя~
Медведи — одни из самых древних хищников. Их род появился около 5−6 млн лет назад, а предки — около 20−30 млн лет назад. Эти млекопитающие обитают на всех континентах планеты, кроме Австралии и Антарктиды. Лидер по численности бурых медведей — Россия, ученые насчитывают на ее территории около 300 тыс. особей. Экологический праздник призван привлечь внимание к защите хищников, сохранению их среды обитания и борьбе с браконьерством. Часто эту дату символически связывают с пробуждением косолапых от зимней спячки.
* ~День красивого взгляда~
Другое название этого праздника — День специалиста по работе с бровями и ресницами. Поздравления сегодня принимают мастера бьюти-индустрии, которые помогают подчеркнуть красоту глаз и сделать взгляд выразительным.
Какие праздники отмечают 23 марта в других странах.
Национальный день щенков — США. Инициатором праздника, который отмечают с 2006 года, выступила эксперт по домашним питомцам Коллин Пейдж. Его цель — привлечь внимание к проблеме бездомных животных. В праздник проходят мероприятия, направленные на поддержку приютов и пропаганду ответственного отношения к братьям нашим меньшим.
День Республики — Пакистан. В этот день в 1956 году в Пакистане приняли первую конституцию. Страна официально перестала быть британским доминионом и провозглашена Исламской Республикой Пакистан. Согласно документу, президент Пакистана должен быть мусульманином. Этот день в стране — официальный выходной. В столице Исламабаде проходит военный парад и торжественные мероприятия.
Религиозные праздники 23 марта.
* Начало 5-й седмицы Великого поста.
Понедельник пятой недели Великого поста — это время, когда верующие уже прошли уже более половины пути к Пасхе и продолжают придерживаться ограничений и строгого поста. По уставу в этот день предписывается сухоядение: разрешена невареная растительная пища без добавления растительного масла.
* День памяти преподобной Анастасии Патрикии.
Святая Анастасия родилась в Константинополе в VI веке в знатной семье. Рано овдовев, она решила посвятить жизнь Богу, раздала имущество и тайно уехала в Александрию, где основала небольшой монастырь. На ней задумал жениться император Юстиниан, также овдовевший после смерти супруги. Но Анастасия решила сохранить обет, данный Богу, и обратилась за помощью к авве Даниилу. Он постриг ее, облачил в мужскую одежду, назвав Анастасием-евнухом, и поселил в отдаленной пещере. В течение 28 лет она жила в строгом затворе, принимая хлеб и воду от одного инока раз в неделю, пока не скончалась около 567−568 года.
Народные праздники и приметы 23 марта.
Василиса — вешней воды указательница.
На Руси святую мученицу Василису Коринфскую, пострадавшую за веру в III веке, почитали как покровительницу весенних вод. С этого дня наши предки начинали внимательно следить за ручьями: если вода текла быстро, это предвещало дружную весну и разлив рек, что сулило плодородие. Если же вода задерживалась — стоило ждать затяжной весны.
Чтобы защитить дворы и погреба от подтопления, крестьяне рыли канавы для отвода воды. В этот день также проводили генеральную уборку дома: зажигали лампаду или красную свечу, окуривали помещения и окропляли углы святой водой, веря, что это поможет очистить жилище от зимнего застоя. Хозяйки старались порадовать своих близких вкусной едой и выпечкой.
Приметы.
Синие облака на небе — к теплу и дождю.
Холодный ветер — зима еще задержится.
Гроза в этот день — к богатому урожаю.
Какие исторические события произошли 23 марта.
* 1839 год — выражение «O.K.» впервые появилось в газете Boston Morning Post. В то время оно воспринималось как шуточное сокращение «oll korrekt». В современном языке используется как аналог «ладно», «да», «все в порядке», «хорошо» или «правильно».
* 1841 год — в Лондоне фотограф Ричард Биэрд открыл первое в Европе профессиональное фотоателье. С этого момента фотография стала доступна широкой публике.
* 1876 год — русский инженер и изобретатель Павел Яблочков получил патент на электрическую лампочку, вошедшую в историю как «свеча Яблочкова».
* 1891 год — во время футбольного матча между сборными Севера и Юга Англии впервые на воротах была использована сетка.
* 1919 год — Бенито Муссолини основал в Милане Итальянский союз борьбы. На митинге были озвучены основные принципы этого движения, ставшие основой для создания фашистского режима в Италии.
* 2001 год — в южной части Тихого океана вблизи островов Фиджи была затоплена советская и российская орбитальная станция «Мир».
* 2019 год — столица Казахстана, город Астана, официально переименована в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. 17 сентября 2022 года городу было возвращено прежнее название — Астана.
Дни рождения и юбилеи 23 марта.
* В 1770 году родился граф Петр Толстой — русский военный деятель эпохи наполеоновских войн, генерал от инфантерии, участник Отечественной войны 1812 года и зарубежных походов русской армии, отличился в сражениях при Бородино и Лейпциге.
* В 1887 году родился Феликс Юсупов — последний из князей Юсуповых, участник убийства Григория Распутина.
* В 1893 году родился Седрик Гиббонс — американский арт-директор, художник-постановщик и архитектор. Он был одним из главных учредителей Американской киноакадемии и разработал дизайн статуэтки «Оскар».
* В 1900 году родился Эрих Фромм — немецкий социолог, философ, психолог и психоаналитик, известный своими трудами по социальной психологии, философии и гуманистическому психоанализу.
* В 1904 году родилась Джоан Кроуфорд — американская киноактриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус».
* В 1910 году родился Акира Куросава — японский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Считается одним из величайших режиссеров в истории кино, его фильмы, такие как «Семь самураев» и «Расемон», получили мировое признание.
* В 1915 году родился Василий Зайцев — снайпер 62-й армии Сталинградского фронта, Герой Советского Союза.
* В 1926 родился Арчил Гомиашвили — актер театра и кино, народный артист Грузинской ССР, прославившийся благодаря роли Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая «12 стульев».
* В 1931 году родился Виктор Корчной — советский и швейцарский шахматист, гроссмейстер, попросивший в 1976 году политического убежища на Западе.
Кто отмечает день рождения.
* 84 года исполняется Михаэлю Ханеке — австрийскому кинорежиссеру, сценаристу, лауреату премии «Оскар» и дважды лауреату «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.
* 58 лет исполняется Деймону Албарну — английскому рок-музыканту, фронтмену группы Blur и основателю проекта Gorillaz.
* 49 лет исполняется Максиму Маринину — российскому фигуристу (парное катание), олимпийскому чемпиону 2006 года, двукратному чемпиону мира и пятикратному чемпиону Европы.
* 41 год исполняется Марьяне Спивак — российской актрисе, получившей известность после главной роли в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
* 38 лет исполняется сэру Джейсону Кенни — британскому велогонщику, семикратному олимпийскому чемпиону, одному из самых титулованных велосипедистов в истории Олимпийских игр.