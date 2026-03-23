Календарь на 23 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святая Анастасия родилась в Константинополе в VI веке в знатной семье. Рано овдовев, она решила посвятить жизнь Богу, раздала имущество и тайно уехала в Александрию, где основала небольшой монастырь. На ней задумал жениться император Юстиниан, также овдовевший после смерти супруги. Но Анастасия решила сохранить обет, данный Богу, и обратилась за помощью к авве Даниилу. Он постриг ее, облачил в мужскую одежду, назвав Анастасием-евнухом, и поселил в отдаленной пещере. В течение 28 лет она жила в строгом затворе, принимая хлеб и воду от одного инока раз в неделю, пока не скончалась около 567−568 года.