Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: западные СМИ молчат о новой энергетической реальности

Западные средства массовой информации скрывают негативные новости о ситуации с энергоресурсами, а также молчат о своих ошибках, заявил Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Западные средства массовой информации скрывают негативные новости о ситуации с энергоресурсами, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что западные издания также молчат о своих ошибках.

«Удивительно, как медленно Запад осознаёт новую энергетическую реальность. Бюрократы скрывают плохие новости, пока не иссякнут ресурсы; традиционные СМИ замалчивают свои ошибки и затягивают решение как можно дольше. Бюрократическая и медийная элита оказалась в ловушке собственных ложных представлений и группового мышления, пока не стало слишком поздно», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Он прокомментировал материал британского издания Financial Times, касающийся прекращения поставок сжиженного природного газа из Мексиканского залива в течение десяти дней.

Напомним, Дмитриев рассказал, что Европе потребуется время, чтобы начать выпрашивать российский газ.

Кроме того, он выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп разочарован действиями союзников и считает их ошибочными. По словам Дмитриева, Трамп не забудет отсутствие поддержки со стороны стран Североатлантического альянса.

Ранее Дмитриев заявил, что ставки на распад НАТО достигли рекордного уровня.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше