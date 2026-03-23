Западные средства массовой информации скрывают негативные новости о ситуации с энергоресурсами, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он уточнил, что западные издания также молчат о своих ошибках.
«Удивительно, как медленно Запад осознаёт новую энергетическую реальность. Бюрократы скрывают плохие новости, пока не иссякнут ресурсы; традиционные СМИ замалчивают свои ошибки и затягивают решение как можно дольше. Бюрократическая и медийная элита оказалась в ловушке собственных ложных представлений и группового мышления, пока не стало слишком поздно», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Он прокомментировал материал британского издания Financial Times, касающийся прекращения поставок сжиженного природного газа из Мексиканского залива в течение десяти дней.
Напомним, Дмитриев рассказал, что Европе потребуется время, чтобы начать выпрашивать российский газ.
Кроме того, он выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп разочарован действиями союзников и считает их ошибочными. По словам Дмитриева, Трамп не забудет отсутствие поддержки со стороны стран Североатлантического альянса.
Ранее Дмитриев заявил, что ставки на распад НАТО достигли рекордного уровня.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.