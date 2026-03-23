Экс-советник президента высказался о полном запрете сервисов vpn в России

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко счел непродуктивной идею полного запрета сервисов vpn, позволяющих российским пользователям обходить блокировки зарубежных интернет-ресурсов.
«Есть люди, которые считают, что нужно запретить все vpn. Есть другие люди, которые считают, что вообще ничего нельзя запрещать. Обе эти крайние позиции, на мой взгляд, стратегически ошибочны», — сказал Клименко в интервью aif.ru.
Он допустил, что технически Роскомнадзор может запретить все vpn-сервисы.
«Но тогда вся наша наука сразу уходит к чертям собачьим, и медицина туда же. Почему? Потому что любой хороший современный врач начинает утро с чтения свежих статей в PubMed, например. Наши физики, химики тоже пасутся во всех зарубежных научных изданиях. Доступ к ним зачастую они могут получить только через сервисы vpn», — пояснил эксперт.
Клименко добавил, что для подобных нужд профессиональных сообществ государство могло бы создать государственный vpn. «Учредить компанию, которая формально к государству не будет иметь отношения, но которая сможет арендовать где-нибудь в Америке сервера и обеспечить нашим ученым доступ к зарубежной научной информации. Естественно, соблюдая все ограничения Роскомнадзора», — заключил Клименко.
