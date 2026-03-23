Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате коммунальных услуг

Эксперт рассказала, как сократить плату за общедомовые нужды.

Источник: Комсомольская правда

Оплата коммунальных услуг подразумевает не только плату по счетчикам внутри квартиры, но и расходы на общедомовые нужды: электроэнергию, потраченную на освещение подъездов, работу лифтов, уборку подъездов. О том, как снизить стоимость данных услуг, сообщила aif.ru юрист Маргарита Распопина.

— Необходима установка общедомового счетчика. Если его нет, вы платите по нормативу. Расходы на установку несут жильцы, но они быстро окупаются, — считает эксперт.

Юрист также рекомендовала обратить внимание на энергоэффективность: обычные лампы в подъезде можно заменить на энергосберегающие, с датчиками движения. По ее словам, даже такое простое действие поможет сэкономить тысячи рублей жильцов ежегодно.

Газета «Известия» рассказал, что россиянам-льготникам упростят получение субсидий на оплату услуг ЖКХ. Меру реализуют при помощи внедрения цифровых сервисов. Инициатива поддержит социально незащищенные категории граждан.