Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате коммунальных услуг

Оплата коммунальных услуг подразумевает не только плату по счетчикам внутри квартиры, но и расходы на общедомовые нужды: электроэнергию, потраченную на освещение подъездов, работу лифтов, уборку подъездов. О том, как снизить стоимость данных услуг, сообщила aif.ru юрист Маргарита Распопина.
— Необходима установка общедомового счетчика. Если его нет, вы платите по нормативу. Расходы на установку несут жильцы, но они быстро окупаются, — считает эксперт.
Юрист также рекомендовала обратить внимание на энергоэффективность: обычные лампы в подъезде можно заменить на энергосберегающие, с датчиками движения. По ее словам, даже такое простое действие поможет сэкономить тысячи рублей жильцов ежегодно.
Газета «Известия» рассказал, что россиянам-льготникам упростят получение субсидий на оплату услуг ЖКХ. Меру реализуют при помощи внедрения цифровых сервисов. Инициатива поддержит социально незащищенные категории граждан.