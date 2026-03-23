Весна переборет зиму: какая погода 23 марта в Хабаровском крае

Погода 23 марта в регионе начнёт день с зимной строгости, но к обеду напомнит, что весна уже не шутит.
В Хабаровске утро встречает жителей при −6 градусах, ощущается как −8, — сообщает прогноз. Небо в основном облачное, но к дню оно расчистится: ожидается до +5 и солнечные прояснения. Осадков не будет, ветер слабый — около 2 м/с. Давление медленно растёт, а значит, погода стабилизируется.
В Комсомольске-на-Амуре холоднее: около −10 утром и до +5 днём. Облачность будет снижаться, уступая солнцу. Влажность высокая — до 91%, но ветер почти штилевой, так что мороз переносится терпимо.
В Советской Гавани мягче: −4 утром и до +3 днём. Облака разойдутся к середине дня, видимость отличная — до 55 км. Без осадков и резких порывов ветра.
В Николаевске-на-Амуре день останется прохладным: от −10 утром до +1 днём. Облачность сохранится, но без осадков. Давление растёт, ветер слабый.
Юг края выглядит почти весенним. В Бикине — до +7, в Вяземском — до +5 с ясным небом. Правда, утром всё ещё минус: около −5…-6 градусов.
В целом по краю день пройдёт без осадков, с низким уровнем ультрафиолета и умеренным качеством воздуха. Основной фон — спокойная, сухая погода с постепенным потеплением.
Но расслабляться рано: уже к середине недели синоптики намекают на облачность и первые дожди. Весна, как водится, идёт не прямой дорогой, а с характером.