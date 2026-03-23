Клименко сравнил отключение мобильного интернета с лишением воздуха

Благодаря перебоям с мобильной связью и интернетом люди осознали, насколько это большая ценность для них. Об этом в интервью aif.ru заявил глава Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.
«Это как воздух — мы просто дышим им, не придавая этому значения. И только когда воздух заканчивается, понимаем, как это ужасно», — добавил эксперт.
Клименко рассказал, что у него много знакомых, которые сначала решили уехать жить за город, а потом вернулись. «Они мне говорили: “Слушай, природа — это, конечно, хорошо, но доставки нет, а комаров много”. Мне кажется, если человек хочет выбраться из “цифровой берлоги”, не надо ему мешать. Пусть он только сперва взвесит последствия», — сказал специалист.
Добровольное изъятие себя из технического прогресса чаще всего до добра не доводит, считает Клименко. «Повторюсь: хочет отдельный человек жить на даче без интернета, с печкой и деревянным сортиром — ради бога. Но вся страна возвращаться в доцифровое прошлое не может и не должна», — заключил эксперт.
Полностью интервью с Германом Клименко читайте на aif.ru.