Фигуристы ищут альтернативные варианты выезда из Санкт-Петербурга на фоне ограничений в Пулково

Траньков: Фигуристы ищут альтернативу отменённым рейсам из Санкт-Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Спортсмены-участники Кубка Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге ищут альтернативные способы добраться домой на фоне ситуации в аэропорту Пулково.

Напомним, в воскресенье 23 марта в Пулково задержаны более 80-ти рейсов из-за введённых в целях безопасности ограничений. Большая часть вылетов планировались в Москву и другие города РФ. Но есть и ряд задержанных международных рейсов в Минск, Худжанд, Дубай и Пекин. Также сообщалось, что не менее 14 рейсов были отменены.

«Все принимают решение исходя из информации, озвученной в аэропорту. Если говорят, что рейс отменен, то смысла находиться в аэропорту нет, люди находят альтернативные способы. У меня пока ожидание посадки, рейс переносится, поэтому я пока жду», — сказал ТАСС ведущий турнира олимпийский чемпион Максим Траньков.

Что известно о беспилотной опасности, объявленной в Ленобласти 22 марта, читайте здесь на KP.RU.

Результаты Кубка Первого канала-2026 здесь на KP.RU.

