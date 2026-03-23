Фигуристы ищут альтернативные варианты выезда из Санкт-Петербурга на фоне ограничений в Пулково

Спортсмены-участники Кубка Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге ищут альтернативные способы добраться домой на фоне ситуации в аэропорту Пулково.
Напомним, в воскресенье 23 марта в Пулково задержаны более 80-ти рейсов из-за введённых в целях безопасности ограничений. Большая часть вылетов планировались в Москву и другие города РФ. Но есть и ряд задержанных международных рейсов в Минск, Худжанд, Дубай и Пекин. Также сообщалось, что не менее 14 рейсов были отменены.
«Все принимают решение исходя из информации, озвученной в аэропорту. Если говорят, что рейс отменен, то смысла находиться в аэропорту нет, люди находят альтернативные способы. У меня пока ожидание посадки, рейс переносится, поэтому я пока жду», — сказал ТАСС ведущий турнира олимпийский чемпион Максим Траньков.
