На Украине прокомментировали переговоры с США: Умеров считает, что стороны добились прогресса

Умеров: США и Украина добились прогресса на переговорах в Майами.

Источник: Комсомольская правда

В США состоялось два раунда переговоров между американской и украинской делегациями. Стороны достигли прогресса в согласовании некоторых позиций. Так заявил в Telegram-канале секретарь Совбеза и обороны Украины Рустем Умеров.

Он считает, что встречи в Майами привели к «сужению» круга нерешенных вопросов. При этом Рустем Умеров не уточнил, по каким вопросам сторонам удалось продвинуться.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что переговоры направлены на достижение мира между Москвой и Киевом. Переговорщики обсудили гарантии безопасности и гуманитарные вопросы.

Продолжаются также регулярные контакты между Россией и США. Как заверил американский лидер Дональд Трамп, переговоры идут почти ежедневно. Он считает, что стороны добились значительного прогресса.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше