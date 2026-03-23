На Украине прокомментировали переговоры с США: Умеров считает, что стороны добились прогресса

В США состоялось два раунда переговоров между американской и украинской делегациями. Стороны достигли прогресса в согласовании некоторых позиций. Так заявил в Telegram-канале секретарь Совбеза и обороны Украины Рустем Умеров.
Он считает, что встречи в Майами привели к «сужению» круга нерешенных вопросов. При этом Рустем Умеров не уточнил, по каким вопросам сторонам удалось продвинуться.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что переговоры направлены на достижение мира между Москвой и Киевом. Переговорщики обсудили гарантии безопасности и гуманитарные вопросы.
Продолжаются также регулярные контакты между Россией и США. Как заверил американский лидер Дональд Трамп, переговоры идут почти ежедневно. Он считает, что стороны добились значительного прогресса.