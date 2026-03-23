Попрощалось до осени: Яркое северное сияние окрасило небо в европейской части России

Жители также делятся кадрами зелёных всполохов в небе над Московской и Новгородской областями. В некоторых районах помимо зелёного видны яркие фиолетовые столбы.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, следующий шанс увидеть столь яркое сияние может появиться только осенью. На Солнце сейчас постепенно устанавливается спокойная обстановка.
Напомним, вечером 21 марта к Земле пришло очередное облако плазмы. Оно вызвало резкий скачок индукции межпланетного магнитного поля почти до 40 нанотесл. Порог экстремальных значений начинается от 25 нТл. К утру 22 числа магнитная буря усилилась до уровня G3.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.