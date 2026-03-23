Первая ракетка мира Алькарас вылетел с «Мастерса» в Майами

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас проиграл американцу Себастьяну Корде в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Корды, который посеян под 32-м номером. Следующим соперником американца станет победитель матча между россиянином Кареном Хачановым (14) и испанцем Мартином Ландалусе, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию.
Алькарасу 22 года, он возглавляет мировой рейтинг с ноября. Испанец завоевал 26 титулов ATP в одиночном разряде. Теннисист семь раз побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл US Open (2022, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Roland Garros (2024, 2025), а также становился победителем Australian Open (2026). Алькарас является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде.
Корде 25 лет, он занимает 36-ю строчку в мировом рейтинге. Американец выиграл три турнира ATP в одиночном разряде. В 2023 году он дошел до четвертьфинала Australian Open.
Турнир в Майами проводится на покрытии «хард» и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем является Якуб Меншик из Чехии. Из россиян на соревнованиях побеждали Николай Давыденко (2008) и Даниил Медведев (2023).