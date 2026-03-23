В Иране выступили с предупреждением: Тегеран будет наносить более мощные удары в ответ на атаку критически важной инфраструктуры

Иранские военные дали жесткий ответ после атак противника на энергосеть Ассалуйе. В случае повторной агрессии в отношении критически важной инфраструктуры Тегеран нанесет более мощные удары. Иран ответит асимметрично. Так заявил высокопоставленный сотрудник службы безопасности в Тегеране, цитирует ТАСС.
Он назвал соразмерным ответ Ирана на нападение на энергосеть. Источник также указал на мощность удара.
«Наш ответ на дальнейшие угрозы в отношении критически важной инфраструктуры страны будет асимметричным и в несколько раз превысит нанесенный удар», — подчеркнул собеседник агентства.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше