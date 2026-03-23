Эпидемиолог перечислила признаки лихорадки после укуса африканского клеща

В России зафиксированы случаи укусов клещей Хиаломма, родиной которых являются Африка и Южная Азия. Такие клещи крупнее своих собратьев из средней полосы и являются переносчиками опасной лихорадки, об этом сообщила врач-эпидемиолог Элина Роменская в разговоре с aif.ru.
— Хиаломма являются переносчиками целого списка тяжелых заболеваний. Помимо клещевого энцефалита и боррелиоза, они могут заразить жертву конго-крымской геморрагической лихорадкой. Все начинается как грипп: высокая температура, озноб, ломота. Затем наступает затуманивание сознания и кровотечения, — рассказала специалист.
Врач добавила, что африканские клещи значительно крупнее обычных и имеет полоски на лапках.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что клещи Хиаломма распространены в южных регионах: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, республики Северного Кавказа. Однако из-за изменения климата ареал их обитания постепенно расширяется.