Врач объяснил, как бытовые привычки влияют на здоровье

Некоторые бытовые привычки могут стать причиной развития хронических заболеваний. Среди них, например, постоянный недосып и избыток сахара, об этом сообщил изданию Lenta.ru терапевт Александр Новиков.
— Сон меньше шести часов в сутки повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Вторая важная привычка — питание. Когда из-за избытка сахара, соли и трансжиров нарушаются метаболические процессы, формируется атеросклероз, — отметил врач.
Кроме того доктор назвал еще один важный фактор: это хронический стресс. По его словам, волнение провоцирует гормональные сбои и повышение артериального давления.
В свою очередь Life.ru подчеркнул, что существует четыре ключевые привычки, способные значительно продлить жизнь и улучшить здоровье. Прежде всего стоит полностью отказаться от вредных веществ: алкоголя, энергетиков, никотина, вейпов и наркотиков.