Юрист ответила, как наказать соседа за громкую музыку во дворе

Прослушивание громкой музыки во дворе считается административным нарушением. Как наказать любителей включать колонки на полную, сообщила в разговоре с «Абзацем» юрист Людмила Айвар.
— Если громкость превышает предельную, на человека может быть наложен штраф. Зафиксировать нарушение могут сотрудники полиции на основании заявлений граждан, видеозаписей или результатов инструментальных замеров уровня шума, проводимых Роспотребнадзором, — пояснила эксперт.
Юрист напомнила, что в регионах страны нарушителям грозит штраф от 500 рублей до 2 тысяч, при повторном нарушении штраф может быть увеличен до 3−5 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге штрафы еще выше.
KP.RU отметил, что штраф за прослушивание музыки или аудио без наушников в вагонах московского метро увеличен до 1000 рублей. Изменения в Кодекс Москвы об административных правонарушениях были внесены постановлением столичного Правительства.