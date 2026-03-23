Экономист дал прогноз по изменению ключевой ставки к 2027 году

Экономист Балынин не исключил снижение ключевой ставки до 10% к 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Центробанк, вероятнее всего, продолжит снижать ключевую ставку до конца текущего года, таким образом, уже к началу 2027 года ставка может составить 10%. Об этом рассказал aif.ru кандидат экономических наук Игорь Балынин.

— Полагаю, что в конце 2026 года — начале 2027 года мы увидим значение ключевой ставки ниже 10%, — считает специалист в сфере финансов.

Эксперт добавил, что, при таких условиях, в настоящий момент россиянам выгодно хранить накопления на банковских вкладах. По его словам, доход по краткосрочным вкладам в большинстве банков сейчас составляет в среднем 14−15%.

Как отметила газета «Известия», в текущих условиях наиболее доходными будут банковские вклады, в рамках дробления размещенные на срок три и шесть месяцев. Короткий трехмесячный вклад подстраховывает от резкого изменения вектора ДКП, а шестимесячный депозит, в свою очередь, позволяет «собрать» текущую доходность на более длинном горизонте.