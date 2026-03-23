Садовод дала советы по весенней обработке деревьев

Весна — самое время начать обработку садовых растений от вредителей. Простые действия защитят деревья и кустарники от гибели и болезней, об этом рассказала aif.ru садовод Татьяна Светлая.
— Обработка сада должна проводиться в три этапа. Первая уничтожает вредителей, которые только проснулись и начали подниматься по деревьям. Вторая — прерывает брачный период насекомых, а третья — ликвидирует оставшихся вредителей, — сообщила садовод.
Уточняется, что первое опрыскивание следует проводить уже в конце марта-начале апреля, в зависимости от погоды. Второй этап обработки проводят в апреле, а третий — в самом начале лета.
