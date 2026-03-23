Садовод дала советы по весенней обработке деревьев

Обработка сада должна проводиться в три этапа.

Источник: Комсомольская правда

Весна — самое время начать обработку садовых растений от вредителей. Простые действия защитят деревья и кустарники от гибели и болезней, об этом рассказала aif.ru садовод Татьяна Светлая.

— Обработка сада должна проводиться в три этапа. Первая уничтожает вредителей, которые только проснулись и начали подниматься по деревьям. Вторая — прерывает брачный период насекомых, а третья — ликвидирует оставшихся вредителей, — сообщила садовод.

Уточняется, что первое опрыскивание следует проводить уже в конце марта-начале апреля, в зависимости от погоды. Второй этап обработки проводят в апреле, а третий — в самом начале лета.

Ранее «Москва 24» предупредила, что нашествие саранчи может затронуть российские регионы в этом году. Причиной стала снежная зима и раннее весеннее тепло, которые создали благоприятные условия для размножения насекомых.