Стоматолог Цыбина: сухость во рту вызывает кариес и воспаление слизистых

Частую сухость во рту не следует игнорировать, так как недостаток слюны ухудшает состояние зубов и полости рта. Об этом рассказала в беседе с изданием Lenta.ru стоматолог Екатерина Цыбина.
— Сухость во рту может приводить к запаху изо рта, развитию кариеса, воспалению пародонта и слизистых полости рта. Также могут появиться болевые ощущения при каждом приеме пищи, — отметила врач.
По словам собеседницы издания, сухость нередко возникает на фоне обезвоживания организма, когда человек употребляет недостаточно простой воды. Еще одна причина — курение.
Ранее Life.ru указал, что сухость во рту, то есть ксеростомия, может возникнуть после того, как человек много поговорит, поест сухой пищи или перенервничает, однако зачастую такое явление связано с серьезными заболеваниями, поэтому стоит обратиться к врачу.