Решение Вашингтона о смягчении санкций в отношении нефти из России негативно отразится на Украине. Об этом в воскресенье, 22 марта, заявил лидер Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph.
— Это сильно вредит, — цитирует главу государства британская газета.
При этом политик так и не смог ответить на вопрос о возможном возвращении санкционных ограничений после завершения конфликта на Ближнем Востоке.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесет удары по иранским электростанциям, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов.
Кроме того, Соединенные Штаты обновили лицензию на операции с нефтью из РФ, внеся в нее уточнения о запрете на сделки с рядом стран, в том числе с Кубой и Северной Кореей.
По данным The European Conservative, смягчение США ограничений в отношении РФ и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада с начала спецоперации, что фактически загнало Европу в ловушку.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что смягчение санкций США в отношении российской нефти — это попытка стабилизировать рынки энергетики.