Европейские лидеры оказались в невыгодном положении. ЕС следовало сразу согласиться на выдвинутые Россией условия по конфликту на Украине. Так заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube политолога Гленна Дизена.
Эксперт признал, что Европа «проигрывает» России. Он посоветовал руководству ЕС возобновить диалог с Москвой.
«Мы снова оказались в худшем положении с точки зрения безопасности, чем были бы, если бы просто согласились с теми разумными предложениями России по защите и сохранению безопасности на континенте», — заключил Александр Меркурис.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что европейские страны уже пожинают плоды русофобской политики на фоне проблем с энергоносителями. Глава РФПИ иронично призвал их наслаждаться таким успехом.