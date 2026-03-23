«Никто его достижение побить не сможет». Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ

Возможно, это связано и с тяжелой турнирной ситуацией «Вашингтона», который в плей-офф, скорее всего, не попадает. Сама же команда проиграла «Колорадо» в овертайме (2:3). «Думаю, что мы провели солидный матч, сейчас каждое очко важно. Мы играли с одной из лучших команд лиги, но все видели, как мы боролись. Всегда приятно достичь [значимого рубежа], но это к тому же был важный гол. Сейчас для нас каждая игра как седьмой матч серии плей-офф», — сказал Овечкин после игры.