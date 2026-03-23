«Никто его достижение побить не сможет». Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки в 1 000 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. Чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю, Овечкину нужно забросить еще 17 шайб.
Голы Овечкину в последнее время даются непросто. Причем только в мартовской игре с «Филадельфией» (1:4) он нанес более четырех бросков, тогда как в последних трех матчах из четырех ограничивался тремя. А после февральской игры с «Монреалем» (2:6) 40-летний форвард не мог забить в шести матчах подряд.
В игре с «Оттавой» (4:1) Овечкин свой 999-й гол забил, открыв счет во встрече. Гол номер 1 000 позволил «Вашингтону» спастись от поражения в основное время в игре с одним из претендентов на Кубок Стэнли «Колорадо», который первым из команд в лиге в этом сезоне обеспечил себе место в плей-офф. Юбилейную шайбу Овечкин забросил в своем классическом стиле — в ходе позиционной атаки в большинстве его вывели на бросок из своего «офиса» — левого круга вбрасывания. Вратарь «Колорадо» перекрыть ближний угол не успел.
Оснований для параллелей с тем, когда 6 апреля 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах, не было никаких. Тогда на последние матчи, когда Овечкину оставалось считанное количество голов до рекорда, ездило руководство НХЛ, после рекордного 895-го гола игра с «Нью-Йорк Айлендерс» прервалась на празднования примерно на полчаса. Сейчас никакой паузы не было, как не было и того прошлогоднего взрыва эмоций.
Возможно, это связано и с тяжелой турнирной ситуацией «Вашингтона», который в плей-офф, скорее всего, не попадает. Сама же команда проиграла «Колорадо» в овертайме (2:3). «Думаю, что мы провели солидный матч, сейчас каждое очко важно. Мы играли с одной из лучших команд лиги, но все видели, как мы боролись. Всегда приятно достичь [значимого рубежа], но это к тому же был важный гол. Сейчас для нас каждая игра как седьмой матч серии плей-офф», — сказал Овечкин после игры.
Догадки о том, что рубеж в 1 000 голов для Северной Америки в хоккее не такое важное событие, в некотором смысле подтвердились.
«Мне кажется, другому человеку сложно будет достичь такого рубежа, но я не уверен, что это так сильно будет афишироваться в Северной Америке. Но, с другой стороны, немного есть людей, кто достиг этой отметки, не каждый день это бывает. Надеюсь, что в следующий раз это будет по-другому», — сказал ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.
Однако в НХЛ достижению Овечкина отдали должное. «Потрясающее спортивное достижение. Нам повезло, что он играет в НХЛ», — сказал ТАСС заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.
Одной из первых Овечкина после матча поздравила его мама, олимпийская чемпионка по баскетболу, президент женского баскетбольного клуба «Динамо» Татьяна Овечкина. Год назад во время рекордного матча, а также большую часть нынешнего сезона она находилась на хоккейной арене «столичных», наблюдая за играми своего сына.
«Я вернулась в Москву, так как у моего баскетбольного “Динамо” сейчас плей-офф. Но я смотрю все матчи “Вашингтона”, радуюсь за своего сына. Он у меня молодец, красавчик», — рассказала Овечкина ТАСС.
«Конечно же, я позвонила, поздравила его с 1000-й шайбой, мы поговорили, вместе порадовались этому. Я думаю, все очень рады за Саньку, за наш хоккей, что именно наш русский парень добился такого результата. А я рада вдвойне, потому что это мой сын. Я очень счастлива и я знала, что это обязательно случится. И даже скажу вам больше, что никто и никогда не побьет достижение моего сына», — добавила она.
Теперь в плане индивидуальных рекордов для Овечкина видятся две большие цели. Первая, самая реальная, — это побить рекорд Гретцки по голам в регулярных сезонах и плей-офф (1 016). Вторая задача является более сложной — добраться до отметки в 1 000 голов в «регулярках». Россиянину для этого осталось забросить 77 шайб, то есть на это потребуется в лучшем случае еще два сезона.
«Сложно сказать, повлияет на его карьеру это достижение или нет. Только Александр знает, где его карьера находится, и, я думаю, спекулировать о будущем не имеет смысла, пока его сезон не окончится», — отметил Самсонов.
По словам друга Овечкина, президента Российской федерации баскетбола, Андрея Кириленко, выступавшего в Национальной баскетбольной ассоциации, у Овечкина должно хватить сил на продолжение карьеры в Северной Америке.
«Конечно, ему сложнее. Больше занимает процесс восстановления, больше накапливается усталость, короче смены. Понятно, он не молод. Но он абсолютно любой команде принесет пользу. Как наставник, “дядька”, человек, который выходит на свой отрезок и качественно его проводит. Хуже он играть не стал, просто помедленнее чуть стал из-за “физики”. Но Леброн Джеймс может же продолжать в 41 год играть — и Саша может», — сказал Кириленко ТАСС.
Не стоит забывать, что у Овечкина еще остается возможность улучшить статистику, так как регулярный чемпионат завершится через месяц. Его «Вашингтону» в «регулярке» осталось сыграть 11 матчей.