Командир Давыденко ликвидировал четыре «Бабы-яги» ВСУ

Российский военнослужащий Максим Давыденко нейтрализовал четыре гексакоптера украинских войск типа «Баба-яга», сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

В ведомстве уточнили, что командир взвода БПЛА лейтенант Давыденко выполнял боевую задачу на одном из тактических направлений.

«Используя накопленный опыт, лейтенант Давыденко лично ликвидировал четыре вражеских гексакоптера типа “Баба-яга”. Благодаря решительным и профессиональным действиям офицера на позициях наших подразделений не было допущено потерь среди личного состава, а противник не имел успеха и потерял вооружение», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Дмитрии Иванове. Командир инженерно-сапёрного взвода капитан Иванов выполнял боевую задачу по ликвидации пункта управления и запуска БПЛА украинских войск.

«Капитан Иванов лично произвёл разведку путей подхода к вражескому пункту управления и скрытно разминировал десять самодельных взрывных устройств, чем обеспечил безопасный подход личного состава к объекту для выполнения задачи», — заявили в ведомстве.

В МО отметили, что благодаря профессионализму капитана Иванова ВС РФ ликвидировали пункт управления и запуска БПЛА противника, это создало условия для продвижения российских штурмовиков в глубину обороны украинских войск.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.

