Командир Давыденко ликвидировал четыре «Бабы-яги» ВСУ

Российский военнослужащий Максим Давыденко нейтрализовал четыре гексакоптера Вооружённых сил Украины типа «Баба-яга», сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что командир взвода БПЛА лейтенант Давыденко выполнял боевую задачу на одном из тактических направлений.
«Используя накопленный опыт, лейтенант Давыденко лично ликвидировал четыре вражеских гексакоптера типа “Баба-яга”. Благодаря решительным и профессиональным действиям офицера на позициях наших подразделений не было допущено потерь среди личного состава, а противник не имел успеха и потерял вооружение», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Дмитрии Иванове. Командир инженерно-сапёрного взвода капитан Иванов выполнял боевую задачу по ликвидации пункта управления и запуска БПЛА украинских войск.
«Капитан Иванов лично произвёл разведку путей подхода к вражескому пункту управления и скрытно разминировал десять самодельных взрывных устройств, чем обеспечил безопасный подход личного состава к объекту для выполнения задачи», — заявили в ведомстве.
В МО отметили, что благодаря профессионализму капитана Иванова ВС РФ ликвидировали пункт управления и запуска БПЛА противника, это создало условия для продвижения российских штурмовиков в глубину обороны украинских войск.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.