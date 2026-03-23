FT: Иран ударил по объектам в Катаре ракетами, обходящими ПВО Patriot

Иран применил ракеты, способные обходить системы ПВО Patriot, при ударах по газовым объектам в Катаре. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в Financial Times, ссылаясь на неназванного чиновника.
— В атаке на комплекс Ras Laffan компании Qatar Energy использовались современные маневренные ракеты, способные обходить системы ПВО Patriot американского производства, — добавили в издании.
В этот же день Вооруженные силы Ирана нанесли удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Израиле с использованием современных беспилотников Arash-2.
Помимо этого, Иран нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по зданию Дубайского международного финансового центра.