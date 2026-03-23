FT: Иран ударил по объектам в Катаре ракетами, обходящими ПВО Patriot

Иран применил ракеты, способные обходить системы ПВО Patriot, при ударах по газовым объектам в Катаре. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в Financial Times, ссылаясь на неназванного чиновника.

В материале уточнили, что атаки на предприятия в Рас-Лаффане произошли 18 и 19 марта. Они стали ответом на удары США и Израиля по месторождению «Южный Парс».

— В атаке на комплекс Ras Laffan компании Qatar Energy использовались современные маневренные ракеты, способные обходить системы ПВО Patriot американского производства, — добавили в издании.

В этот же день Вооруженные силы Ирана нанесли удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Израиле с использованием современных беспилотников Arash-2.

Также стало известно, что военно-морские силы КСИР нанесли удары по военным объектам США в трех странах Персидского залива. Под атаку попали базы Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ и другие.

Помимо этого, Иран нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по зданию Дубайского международного финансового центра.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше