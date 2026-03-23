В Техасе метеорит пробил дыру размером с кулак в крыше дома

В субботу над Техасом пролетел метеор, который распался на несколько метеоритов.

Источник: Комсомольская правда

В США фрагмент метеорита пробил крышу дома, оставив дыру размером с кулак. Это произошло в штате Техас, недалеко от города Хьюстон, информирует издание New York Times.

«Метеор, который пронесся над Техасом в субботу днем, распался на несколько метеоритов, один из которых пробил дыру размером с кулак в крыше дома к северу от Хьюстона», — сказано в публикации.

При этом люди не пострадали, сообщили изданию в экстренных службах.

Ранее в Германии каменный дождь из космоса повредил десятки домов и ранил людей, подробности здесь на KP.RU.

События в Германии стали следствием того, что метеорит разрушился и упал в Европе. Он был виден сразу в нескольких странах, сообщил Институт космических исследований РАН. Размер небесного тела мог достигать трех метров.

Ранее сообщалось, что упавший под Новгородом в 2025 году метеорит оказался родственником челябинского болида.

